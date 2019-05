Европейски футбол Тадич смени Уил Григ в култов рефрен (видео) 18 май 2019 | 13:58 - Обновена 1



Феновете на амстердамския гранд очевидно са повече от доволни от представянето на Тадич и по време на празненствата за титлата го възпяха в култов рефрен, добил популярност покрай участието на Северна Ирландия на Евро 2016. Тогава във всеобщ любимец се превърна Уил Григ, който не записа нито минута на първенството на континента, но запалянковците не спираха да пеят ‘Will Grigg’s on fire, your defense is terrified’ по мелодията на песента на Gala - Freed from desire.



