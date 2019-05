Бокс Уайлдър отново доста по-лек от опонента си 18 май 2019 | 13:48 - Обновена 1



Шампионът в тежка категория на WBC Дионтей Уайлдър отново изостава значително по отношение на теглото от предстоящия си опонент на ринга Доминик Бризийл. В предишния си сблъсък с Тайсън Фюри шампионът бе дори още по-лек от противника, като сега Бронзовия бомбардировач закова кантара на 101.2 кг, а Бризийл - 115.7 кг. Deontay Wilder & Dominic Breazeale go head to head before their clash this weekend.



Watch Wilder v Breazeale LIVE on Sky Sports Action from 2am - Sunday morning pic.twitter.com/jyxneZ2K2q — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 17, 2019 Въпреки словесните престрелки преди събитието, на кантара двамата бяха учудващо кротки и не сътвориха никакво шоу пред камерите. Фюри беше с 20 кг по-тежък от Уайлдър, но и сегашното му изоставане в теглото е едно от най-значителните в кариерата. Deontay Wilder and Dominic Breazeale had a long, heated face-off at their final press conference today. Volume boosted so you can hear *most* of what Wilder said. pic.twitter.com/g3KcSGnyxL — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 16, 2019 Самият Уайлдър е наддал с 5 кг в сравнение с предишния си сблъсък с линейния шампион, а партньорите му в тренировките уверяват, че той удря още по-силно, благодарение на допълнителното тегло. Уайлдър и Бризийл трябва да излязат на ринга в 6:30 сутринта в неделя в “Барклис Сентър” в Бруклин.

