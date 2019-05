Моторни спортове Винялес най-бърз в третата MotoGP тренировка във Франция 18 май 2019 | 12:20 - Обновена 1



Маверик Винялес бе най-бърз в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Франция със своята Yamaha. Пистата "Льо Ман" обаче бе мокра заради дъжда от сутринта и никой пилот не успя да подобри времето си от вчера. Това означава, че ветеранът в шампионата Валентино Роси трябва за втори пореден път да премине през Q1 в търсене на полпозишън, защото комбинираните му времена от петъчните тренировки не успяха да го вкарат в топ 10. Същата е и ситуацията за победителя от САЩ - пилотът на Suzuki Алекс Ринс. Quickest in the dry

Quickest in the wet @mvkoficial12 is looking supreme at Le Mans as the @YamahaMotoGP man tops FP3! #FrenchGP pic.twitter.com/u2DtZy5NyU — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2019 Винялес, защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес и родният герой със сателитна Yamaha Фабио Куартараро първи записаха добри обиколки, а по-късно към тях се присъедини и Джак Милър със сателитен Ducati. We know @jackmilleraus has form in conditions like this!



The Australian is six tenths clear of @mvkoficial12 with 15 minutes remaining! #FrenchGP pic.twitter.com/X9jWKvrBvT — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2019 В последните минути Маркес подобряваше още и още времето си за обиколка, но в крайна сметка бе детрониран от Винялес. Милър зае трето място, следван от Алекс Ринс. Французинът Йоан Зарко, който също ще кара в Q1, влезе в топ 5 с последната си атака, докато Данило Петручи с Ducati остана шести и бе последният пилот с по-малко от секунда изоставане спрямо Винялес. Хорхе Лоренсо (Honda), Пол Еспергаро (КТМ) и Андреа Довициозо (Ducati) заеха следващите три места, а топ 10 допълни Доктора, на 1.4 сек изоставане от съотборника си на първата позиция.

