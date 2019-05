Балкани 800 мача по-късно: Саша Илич се сбогува с Партизан 18 май 2019 | 12:12 - Обновена 0



Освен това след края на настоящия сезон Партизан ще стори нещо, което не е правено в историята на сръбската Суперлига - №22 ще бъде изваден от употреба и никой няма да може да играе с него след оттеглянето на Илич.

This Sunday will be Sasa Ilic's last match in a Partizan shirt after over 600 appearances. His #22 will be retired, its the first jersey to be retired in the Superliga. The tickets will cost 22 Dinars ( $0.22) as well.



Атакуващият полузащитник има 11 титли и 6 купи на страната като футболист на Партизан. Бившият национал е играл още за Лариса.



При последното си участие в голямото дерби на Белград с Легендата на Партизан Саша Илич ще се сбогува с любимия си отбор в неделя. 41-годишният халф се превърна в една от емблемите на белградския тим, изигравайки повече от 800 мача за “черно-белите”, разделени в два периода - от 1996 до 2005 и от 2010 досега. Клубното ръководство ще изпрати Илич подобаващо, като билетите за срещата с Пролетер ще бъдат на символичната цена от 22 динара, в знак на уважение към Илич, който играе с №22 на гърба.Освен това след края на настоящия сезон Партизан ще стори нещо, което не е правено в историята на сръбската Суперлига - №22 ще бъде изваден от употреба и никой няма да може да играе с него след оттеглянето на Илич.Атакуващият полузащитник има 11 титли и 6 купи на страната като футболист на Партизан. Бившият национал е играл още за Селта Виго, РБ (Залцбург), Галатасарай При последното си участие в голямото дерби на Белград с Цървена звезда , Илич бе почетен дори и от крайните фенове на "звездашите", които показаха уважението си към легендата на кръвния враг с транспарант, на който пишеше, че и най-лошите отбори могат да имат добър капитан.

