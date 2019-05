Моторни спортове Алонсо извън топ 20 в последния ден от тренировките за Инди 500 18 май 2019 | 11:12 - Обновена 0



Фернандо Алонсо завърши последния ден от тренировките за Инди 500 на 24-о място. Двукратният Ф1 шампион разви скорост от 229.328 мили в час (369.07 км/ч) и навъртя 77 чисти обиколки по време на сесията. С най-висока скорост на първо място завърши Конър Дейли от Андрети Аутоспорт - 231.704 мили в час (372.89 км/ч). Firing up from pit lane, @alo_oficial takes to the track. #McLaren66 #Indy500 pic.twitter.com/FwoX4e9B0y — McLaren Indy (@McLarenIndy) May 17, 2019 Испанецът и Макларън започнаха по възможно най-трудния начин подготовката си за тазгодишното 103-о издание на легендарното състезание. Първият тренировъчен ден приключи рано заради проблем с електрониката на автомобила, вторият също приключи рано заради катастрофа на Алонсо, която нанесе много щети по машината, като в третия ден пилотът изобщо не влезе в автомобила си, тъй като той все още не бе готов. Така за четирите дни Алонсо записа само 173 обиколки, докато повечето пилоти надхвърлиха 400 обиколки. Също така в общата подредба за квалификацията Алонсо заема 30-о място. Като позитивен факт обаче шефът на Макларън за Инди 500 Жил де Феран сподели, че заради липсата на пробег на Индианаполис в тренировките отборът има останали много софт гуми, с които ще атакува в квалификацията.

