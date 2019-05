Баскетбол Дончич възмутен след загубата на Реал 18 май 2019 | 11:00 0



“42 наказателни удара? В полуфинал от Евролигата!”, коментира многозначително гардът на Далас. За сравнение бившите му съотборници от Мадрид стреляха 24 пъти от линията снощи във “Фернандо Буеса Арена” във Витория.

42 tiros libres? en una semifinal de EUROLIGA!!! — Luka Doncic (@luka7doncic) May 17, 2019

Дончич, който бе избран за МVP на Файнъл 4 миналата година, изрази подкрепата си и към Серхио Йул. Настоящата звезда на Реал не изигра най-добрия си мач, успявайки само веднъж от общо десет стрелби от тройката и завърши с 13 точки.

Veo a mucha gente criticar a LLULL .... el que ha dado todo por este club ha trabajdo como un animal para volver !!!! recordar todo lo que ha traido al Madrid!! el debia ser el ejemplo de cada jugador que juega a este bonito deporte!! sergi te quiero y te queremos — Luka Doncic (@luka7doncic) May 17, 2019 orgulloso de este equipo!! habeis dado lo todo!! sois increíbles!! hala madrid y nada mas!! sois muy grandes!! — Luka Doncic (@luka7doncic) May 17, 2019

“Много хора критикуват Йул… Който е дал всичко за този клуб и работи като животно, за да се върне! Спомнете си всичко, което той е донесъл на Мадрид! Той трябва да бъде пример за всеки, който играе този красив спорт! Серхи, обичам те и всички те обичаме!”, написа 20-годишният баскетболист, а в добавка отчете, че се гордее с отбора, защото играчите на Пабло Ласо са дали всичко от себе си. Бившият играч на Реал (Мадрид) Лука Дончич коментира разпалено в профила си в Twitter развръзката на полуфиналния сблъсък от Евролигата с ЦСКА (Москва). “Белите”, които спечелиха турнира преди година, загубиха от руснаците с 90:95, а словенската звезда се възмути от големия брой наказателни удари, които “армейците” изпълниха.“42 наказателни удара? В полуфинал от Евролигата!”, коментира многозначително гардът на Далас. За сравнение бившите му съотборници от Мадрид стреляха 24 пъти от линията снощи във “Фернандо Буеса Арена” във Витория.Дончич, който бе избран за МVP на Файнъл 4 миналата година, изрази подкрепата си и към Серхио Йул. Настоящата звезда на Реал не изигра най-добрия си мач, успявайки само веднъж от общо десет стрелби от тройката и завърши с 13 точки.“Много хора критикуват Йул… Който е дал всичко за този клуб и работи като животно, за да се върне! Спомнете си всичко, което той е донесъл на Мадрид! Той трябва да бъде пример за всеки, който играе този красив спорт! Серхи, обичам те и всички те обичаме!”, написа 20-годишният баскетболист, а в добавка отчете, че се гордее с отбора, защото играчите на Пабло Ласо са дали всичко от себе си.

