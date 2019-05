Тенис Квалификантката Сакари стигна до полуфинал в Рим 18 май 2019 | 09:04 - Обновена 0



копирано



.@mariasakkari completes the @InteBNLdItalia semifinal lineup!



She escapes Mladenovic, 5-7, 6-3, 6-0 pic.twitter.com/XQnL3r8oVG — WTA (@WTA) May 17, 2019

Сакари елиминира Кристина Младенович от Франция с 5:7, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. В спор за място на финала гъркинята ще срещне четвъртата в схемата чехкиня Каролина Плишкова, която се наложи над Виктория Азаренка (Беларус) с 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

There's no ball @mariasakkari can't reach #ibi19 pic.twitter.com/HhHxy9yE5K — WTA (@WTA) May 17, 2019

В другия полуфинал ще играят британката Йохана Конта и Кики Бертенс от Холандия. Конта победи чехкинята Маркета Вондроусова с 6:3, 3:6, 6:1, а Бертенс се класира без игра след отказване на водачката в схемата Наоми Осака поради контузия. Гръцката тенисистка Мария Сакари, която започна от квалификациите, се класира за полуфиналите при жените на тунира в Рим на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 3.45 милиона долара.Сакари елиминира Кристина Младенович от Франция с 5:7, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. В спор за място на финала гъркинята ще срещне четвъртата в схемата чехкиня Каролина Плишкова, която се наложи над Виктория Азаренка (Беларус) с 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.В другия полуфинал ще играят британката Йохана Конта и Кики Бертенс от Холандия. Конта победи чехкинята Маркета Вондроусова с 6:3, 3:6, 6:1, а Бертенс се класира без игра след отказване на водачката в схемата Наоми Осака поради контузия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1182 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1