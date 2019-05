НБА Янис и Милуоки вече водят с 2-0, а историята е на тяхна страна 18 май 2019 | 08:48 - Обновена 0



Историята е изцяло на страната на Бъкс, защото Милуоки няма загубена серия след аванс от 2-0. Тимът от Уисконсин е бил в подобна позиция 13 пъти, докато Торонто от своя страна никога не обръщал серия след изоставане от 0-2 в седемте си опита.

Giannis Antetokounmpo becomes the 2nd player in Bucks history with 25 points, 15 rebounds & 5 assists in a playoff game.



He joins Kareem Abdul-Jabbar, who had 10 such games. pic.twitter.com/wtBBYWEZKZ — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 18, 2019

Адетокумбо впечатли с “дабъл-дабъл” от 30 точки и 17 борби за 35 минути игра, но не се ограничи само с това, а даде 5 асистенции, направи 2 чадъра и отне 1 топка. Крилото вкара 9/16 в стрелбата за 2 точки, 1/4 от тройката и 9/12 от наказателната линия, за да подпечата поредното си впечатляващо представяне в елиминационната фаза на сезона. Гръцкият национал се превърна във вторият играч в историята на клуба, постигнал поне 25 точки, 15 борби и 5 асистенции в един мач от плейофите. Другият е Карийм Абдул-Джабар, който го е правил 10 пъти.

The Bucks recorded their 6th 20-point win this postseason, tied with three other teams for the most in a single postseason in NBA history.



Two of those three teams went on to win the title. pic.twitter.com/mIgP5oFbjF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 18, 2019

Героят от мач №1 Брук Лопес завърши с едва 6 точки, но за сметка на това Никола Миротич вкара 15, Крис Мидълтън се отчете с 12, а триото резерви - Ерсан Илясова, Джордж Хил и Малкълм Брогдън реализираха съответно 17, 13 и 14 точки за триумфа на лидерите от редовния сезон в Източната конференция.



Бъкс убиха надеждите на съперника си още преди почивката - след първата част преднината им бе 35:21, а на полувремето те вече водеха с 64:39. Най-голямата разлика в тяхна полза достигна 28 точки, а макар канадците да заличиха осем точки от пасива си през третата четвърт, намалявайк до 95:78, в последната част Милуоки сложи точка на спора за 125:103.



Кауай Ленърд и Кайл Лаури бяха единствените титуляри на гостите, завършили с двуцифрени показатели. Ленърд наниза 31 точки и овладя 8 борби, а Лаури добави 15 точки, но пропусна девет стрелби от игра. Норман Пауъл се понрави с 14 точки като резерва.

1