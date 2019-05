Де Бройне: Не ми е жал за Ливърпул

Халфът на Манчестър Сити Кевин де Бройне заяви, че не изпитва съчувствие към футболистите на Ливърпул, които останаха само на точка зад "гражданите" в лудата надпревара за титлата във Висшата лига.

"Не, не ми е жал. Те направиха отличен сезон, но в крайна сметка ние бяхме по-добри. Не им съчувствам, защото не мисля, че те изпитват същото към нас. Едва ли някой от Ливърпул се е трогнал след отпадането ни от Шампионската лига. Знам, че играчите на Ливърпул са дълбоко разочаровани и това е нормално. Ние щяхме да изпитваме същото, ако бяхме на тяхно място", каза Де Бройне.

Man City's Kevin de Bruyne BRUTAL on idea of feeling sorry for unlucky Liverpool https://t.co/uoAwLIcIpe pic.twitter.com/dEQcUXjFsx