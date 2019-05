Радостта, когато научиш, че ще играеш за Бразилия (видео)

Нападателят на Евертън Ричарлисон изпраща много добър сезон, в който вкара 14 гола в Премиър лийг и се превърна в любимец на феновете на "карамелите". Като награда за силното представяне на 22-годишния футболист дойде повиквателната от селекционера на Бразилия Тите, който го включи в състава за Копа Америка.

В интернет се появи любопитно видео, което показа реакцията на Ричарлисон в момента, в който разбра, че е сред избраниците на Тите. Нападателят проследи обявяването на състава по телевизията, заобиколен от свои близки и роднини. Когато чу името си, той скочи на крака и започна да прегръща останалите в стаята, които се радваха не по-малко от него.

The moment Richarlison found out that he was in Brazil's Copa America squad



Congratulations, @richarlison97! pic.twitter.com/dvEk91aVwY