ЦСКА (М) детронира Реал Мадрид след невероятен обрат

ЦСКА (Москва) изоставаше почти през целия мач, но с много силна последна четвърт успя да направи обрат срещу Реал Мадрид и да се класира за финала на Евролигата. Руският гранд се наложи с 95:90 и си върна за загубата от кралския клуб на същата фаза на турнира през миналата година. Тогава, воден от Лука Дончич, Реал спечели трофея, но сега ще трябва да се насочи всичките си усилия към испанското първенство. Двубоят във Витория беше изключително драматичен, а не липсваха и няколко спорни съдийски отсъждания, които вбесиха наставника на"белите" Пабло Ласо. Във финала в неделя ЦСКА ще се изправи срещу изненадата на сезона Анадолу Ефес, който елиминира Фенербахче. .@cskabasket gets revenge for last year and advances to the Championship Game #F4GLORY pic.twitter.com/Cn79DfQgIi — EuroLeague (@EuroLeague) 17 май 2019 г. Нандо Де Коло и Серхио Родригес вкараха по 23 точки за победата на руския тим. Родригес наниза три тройки срещу бившия си отбор, а повече от половината точки на Де Коло дойдоха от наказателни удари. Уил Клайбърн също беше на ниво с 18 точки, а Кори Хигинс допринесе с 11. Над всички в състава на Реал беше Фабиен Кузер. Французинът реализира 18 точки, като демонстрира 100% успеваемост за 2 точки (6/6). Серхио Йул вкара фантастична тройка малко преди края, която запази надеждите на испанците, но пропусна всеки от останалите си 9 опита от далечна дистанция. Anthony Randolph FLIES and slams it home #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/d2aXZMZGh6 — EuroLeague (@EuroLeague) 17 май 2019 г. В началото на двубоя Валтер Таварес доминираше под коша. Бразилецът вкара 6 точки, взе 7 борби и заби 3 чадъра само през първата част, а Реал поведе с 22:11. ЦСКА настигна съперника си след влизането на Серхио Родригес, който вкара 14 точки до почивката, а тя дойде при 45:43 в полза на "белите".



През второто полувреме грешките станаха повече, но Реал отново натрупа преднина. Тимът на Пабло Ласо водеше със 73:65 преди последните 10 минути. .@NandoDeColo delivers on the big stage #F4GLORY pic.twitter.com/mQCalNKxIf — EuroLeague (@EuroLeague) 17 май 2019 г. В тях Де Коло най-после се разигра и след негова тройка ЦСКА излезе напред с 87:85 малко повече от минута преди финалната сирена. Гардът на "армейците" направи аванса на тима си 4 точки, но Йул не бе казал последната си дума и намали на 90:91. В заключителните секунди баскетболистите на ЦСКА бяха безпогрешни от наказателната линия и вече мислят за финала.



