Манчестър Юнайтед отмъква трансферна цел №1 на Тотнъм

Халфът на Фулъм Райън Сесеньон може изненадващо да се озове в Манчестър Юнайтед, въпреки че се смяташе за сигурно ново попълнение на Тотнъм. Sky Sports разкри, че "червените дяволи" вече са се свързали с ръководството на Фулъм и са стартирали преговори. От "Олд Трафорд" правят всичко възможно да изпреварят не само Тотнъм, но и Ювентус, който е другият кандидат за подписа на младока.

Сесеньон навършва 19 години утре. Той е непреклонен в желанието си да напусне "Крейвън Котидж", след като Фулъм изпадна от Висшата лига.

Manchester United have made initial contact with Fulham over the potential signing of Ryan Sessegnon, Sky Sports News understands.