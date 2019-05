Италия Първи думи на Алегри след новината за напускането 17 май 2019 | 20:55 - Обновена 0



копирано





“Отне ми пет години, за да изградя този Юве. Това бяха пет години, изпълнени с голяма любов. За мен пет години са много. Но това е… животът продължава. Сега си отивам вкъщи, а след това ще отида на кратка почивка на морето”, заяви наставникът пред репортер на хумористичното италианско предаване “Striscia la Notizia”, който даже му връчи “Златен тапир”.

BREAKING: Juventus confirm manager Max Allegri will leave the club this summer after winning 11 trophies in five years pic.twitter.com/WPAw8dBe8V — B/R Football (@brfootball) May 17, 2019

“Не знам кой ще ме наследи, но знам, че Ювентус ще се спре на велик треньор, защото това е велик клуб”, добави специалистът от Ливорно. Масимилиано Алегри коментира раздялата си с Ювентус , която ще стане факт след края на сезона. По-рано през деня шампионите обявиха официално, че през новия шампионат треньорът вече няма да е на пейката им.“Отне ми пет години, за да изградя този Юве. Това бяха пет години, изпълнени с голяма любов. За мен пет години са много. Но това е… животът продължава. Сега си отивам вкъщи, а след това ще отида на кратка почивка на морето”, заяви наставникът пред репортер на хумористичното италианско предаване “Striscia la Notizia”, който даже му връчи “Златен тапир”.“Не знам кой ще ме наследи, но знам, че Ювентус ще се спре на велик треньор, защото това е велик клуб”, добави специалистът от Ливорно.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1929 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1