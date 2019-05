Баскетбол Aнадолу Ефес изпепели надеждата на Фенербахче и е на исторически финал 17 май 2019 | 20:52 - Обновена 0



What a result for @AnadoluEfesSK who makes the Final #F4GLORY pic.twitter.com/SzsmVeNFzR — EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019

Досегашното най-силно представяне на Ефес в турнира бе третото място през сезон 1999/2000. За четвърти пореден сезон турски тим ще играе финал, като в предходните три кампании това бе Фенербахче.

.@tibor_pleiss with the instinctive pass @moerman42 finishes off the move #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/trBW1sH853 — EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019

Символичните гости в днешния двубой бяха по-добри от градския си съперник от Истанбул през почти целия двубой и напълно заслужено си осигуриха шанс да спорят за най-престижната титла в европейския баскетбол. Двата отбора изигра равностойна първа четвърт, която завърши само с точка в повече за “фенерите” - 19:20. Анадолу Ефес поведе с 24:22 след минута и половина баскетбол във втория период, а в последствие така и не изпусна водачеството до самия край. На почивката преднината на тринадесеткратните шампиони на Турция бе 45:40, като те задържаха инициативата и след подновяването на двубоя.

This @ShaneLarkin_3 performance will be remembered for some time!#F4GLORY pic.twitter.com/9PsrM6igKl — EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019

За първи път разликата прехвърли десетте точки при 66:55 и оставащи 1:55 до края на третия период, а след 30 минути игра Анадолу бе напред с 68:57. Дистанцията продължи да расте, достигайки 16 точки и съответно 75:59 в началото на последните 10 минути, а опитите на Фенербахче да съкрати пасива си бяха неуспешни. В оставащото време Ефес поведе и с повече от 20 точки (82:61), а финалната сирена във "Фернандо Буеса Арена" прозвуча при резултат 92:73.



Победителите показаха висок процент от тройката (43.8%), успявайки при 14 от 32 опита от далечна дистанция. Най-резултатен бе Шейн Ларкин с 30 точки (5/9 за 3 точки), 7 борби, 7 асистенции и 2 отнети топки. Василие Мицич наниза 25 (3/6 от тройката), а Джеймс Андерсън остана с 10 точки.

Dracarys #F4GLORY pic.twitter.com/lKJwXguqKv — EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019

Ян Весели вкара 14 точки за миналогодишните финалисти, докато Ерик Грийн добави 13.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

