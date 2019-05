Англия Феновете на Лийдс към Биелса: Карате ни да мечтаем! 17 май 2019 | 19:36 - Обновена 0



Liam Rosenior on Marcelo Bielsa: "As a coach, the man is a genius. What he's done with this team, the young players he's used. I think we should be celebrating him for the job he's done at Leeds. It's been a joy to watch them play all season. They've been absolutely brilliant." pic.twitter.com/TfNrE2lKay — LUFCDATA (@LUFCDATA) May 16, 2019

“За краткото време, в което водите нашия отбор, ние видяхме вдъхновяваща промяна в качеството на футбола на “Елънд Роуд”. Обединението в целия клуб е изключително задоволително. Прогресът е видим както на терена, така и извън него”, пишат от Тръста на привържениците на Лийдс Юнайтед.

"We missed too many chances and helped them score goals"



Marcelo Bielsa looks back at a heartbreaking play-off defeat to Derby.



More: https://t.co/wfF8Yne2EW pic.twitter.com/OE3gN2TBal — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 15, 2019

“Лийдс отново е обединен град, защото футболната игра се завърна. Заедно сме лоялни, отдадени и горди. Този сезон възобнови надеждата ни за бъдещето и за нова глава от нашето наследство, като желанието ни е да останете основна част от това”, добавят още привържениците, като добавят, че страстта и неуморната отдаденост към подобряването на отбора тотално е осигурило на Биелса и щаба му фенското доверие.

Marcelo Bielsa arriving at Elland Road. pic.twitter.com/Y42DrxjJ2Y — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) May 15, 2019

“Вие спечелихте уважението ни, възхищението ни и безкрайната ни подкрепа. Вярваме във философията, която изповядвате и благодрарим за всичко. Футболът, който играчите показват ни кара отново да мечтаем и се надяваме, че ще продължите пътешествието си с нас в юбилейния ни сезон. Надяваме се и че ръководството ще продължи да инвестира в отбора и ще позволи да направите необходимите подобрения, за да направим този финалеен спринт, от който ще се нуждаем в специалния сезон 2019/2020”, добавят още запалянковците, които се готвят да отбележат 100 години от създаването на клуба през октомври тази година.

Thank you Marcelo Bielsa you’ve made our football club United again. What a rollercoaster season and tonight is hard to take. F*cking love this football club and always will. We go again next season. #ALAW #MOT pic.twitter.com/VyeLA9b46e — Right In The Gary Kelly’s (@RITGK) May 15, 2019

