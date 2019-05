Тенис Зверев също се включва в турнира в Женева 17 май 2019 | 19:02 0



Носителят на 10 АТР титли Александър Зверев получи „уайлд кард“ за основната схема на турнира на клей в Женева, който започва идната седмица. В надпреварата, но от квалификациите ще участва и най-добрият български тенисист Григор Димитров. "Come on, everyone!"



Relive Alexander Zverev's super sportsmanship to help give @DavidFerrer87 a standing ovation in Madrid



: @TennisTV | @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/0LHptdOxcs — ATP Tour (@ATP_Tour) May 9, 2019 В Женева ще видим още играчи от калибъра на Фабио Фонини, Стан Вавринка и други. Шампион миналата година стана Мартон Фучович. Зверев се представя колебливо през последните седмици и явно е решил да натрупа повече игрови опит преди началото на Откритото първенство на Франция, което стартира следващата неделя. tennis24.bg

