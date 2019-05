Виктор Йосифов: Не сме от калибъра на отбори като Бразилия, Италия и Русия

View this post on Instagram

UFFICIALE: Viktor Yosifov un altro anno in maglia #VeroVolleyMonza!!! La Candy Arena griderà ancora... MR NO WAY! • #TOGETHER #VV #12 #Monza #VeroVolley #yosifov #newyear #rinnovo #new #season #again #insieme #centrale #middleblocker #bulgaria #volley #volleyball #pallavolo #bulgary #noway #mr #mrnoway #viktoryosifov

