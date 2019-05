Англия Солскяер събира отбора още на 1 юли, за да не повтори грешка на Моуриньо 17 май 2019 | 17:27 - Обновена 0



Това лято няма нито Световно, нито Европейско първенство. Все пак ще има някои ангажирани с Копа Америка, но като цяло идното лято е идеално за провеждането на пълноценна подготовка.

Ole talks about rebuilding his team and what he’s looking for in the transfer window. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 16, 2019

Първенството в Премиър лийг стартира на 10 август, но "червените дяволи" ще са ангажирани в квалификациите на Лига Европа, след като завършиха на шеста позиция. Даже ако в събота







Манчестър Юнайтед ще стартира предсезонната си подготовка още на 1 юли, защото мениджърът Оле Гунар Солскяер държи отборът му да се подготви значително по-добре в сравнение с отиващата си кампания, твърди ESPN. Треньорът е останал изумен от слабата физическа форма на тима при идването си през декември след уволнението на Жозе Моуриньо. Затова сега той не иска да повтаря грешката на предшественика си.Това лято няма нито Световно, нито Европейско първенство. Все пак ще има някои ангажирани с Копа Америка, но като цяло идното лято е идеално за провеждането на пълноценна подготовка.Първенството в Премиър лийг стартира на 10 август, но "червените дяволи" ще са ангажирани в квалификациите на Лига Европа, след като завършиха на шеста позиция. Даже ако в събота Уотфорд спечели Купата на Англия, Юнайтед ще трябва да стартира с елиминациите още на 25 юли. При успех на Манчестър Сити обаче тимът от " Олд Трафорд " ще се включи от третия кръг на квалификациите, като първата среща от тях е на 8 август.По принцип първата лятна проверка на Манчестър Юнайтед е насрочена за 13 юли - срещу австралийския Пърт Глори.

