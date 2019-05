НБА Иги с личен рекорд по чадъри в плейофите 17 май 2019 | 17:19 0



копирано





Най-впечатляващата кампания на Иги откакто е в Голдън Стейт несъмнено бе през сезон 2015/2016, когато той завърши плейофите с 29 отнети топки и 10 блокирани противникови стрелби.

Including the controversial one that sealed the Warriors win, Iggy has a career-high 14 blocks this #NBAPlayoffs, as many as he had in the last two postseasons combined. #PORvsGSW #DubNation



https://t.co/zbuKgFJm92 pic.twitter.com/lKyAZGDYNJ — StatMuse (@statmuse) May 17, 2019

Трикратният шампион на НБА попадна в първия най-добър отбор на защитниците през 2014 година, а през 2011 година старанието му в защита отново бе оценено подобаващо, но тогава той попадна в символичния втори най-добър състав на защитниците. Ветеранът в редиците на Голдън Стейт Андре Игуодала записа личен рекорд в плейофите, макар до момента да са минали малко повече от два кръга в елиминациите. 35-годишният баскетболист на Уориърс е блокирал 14 противникови стрелби до момента, а любопитното в случая е, че в предишните две участия на шампионите в елиминациите той бе записал сумарно толкова чадъри. Представянето му в дефанзивен план е подплатено и с 16 отнети топки.Най-впечатляващата кампания на Иги откакто е в Голдън Стейт несъмнено бе през сезон 2015/2016, когато той завърши плейофите с 29 отнети топки и 10 блокирани противникови стрелби.Трикратният шампион на НБА попадна в първия най-добър отбор на защитниците през 2014 година, а през 2011 година старанието му в защита отново бе оценено подобаващо, но тогава той попадна в символичния втори най-добър състав на защитниците.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1297 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1