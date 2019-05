Моторни спортове Винялес оглави втората тренировка от MotoGP на "Льо Ман", Роси - 13-и 17 май 2019 | 17:06 0



копирано

He may have finished on foot but @mvkoficial12 finishes Friday on top at Le Mans!



The @YamahaMotoGP rider leads at the end of FP2 after a blistering late surge! #FrenchGP pic.twitter.com/x1u7anLQvv — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2019 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес оглави изпълнената с инциденти втора тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Франция. В същото време неговият съотборник Валентино Роси е изправен пред труден момент, тъй като най-добрата му обиколка не бе достатъчна, за да влезе в топ 10, а и с прогнозите за дъжд в събота, Роси може да се наложи да премине през Q1 в търсене на полпозишън. Защитаващият титлата си пилот на Honda Марк Маркес водеше за по-голямата част от тренировката, но в последните три минути няколко пилоти заеха първото място, сред които Винялес и съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо, който е най-успешният пилот в кралския клас на "Льо Ман". В края на втората свободна тренировка всички пилоти от топ 15 бяха разделени от по-малко от секунда. Маркес завърши сесията втори зад Винялес, на две десети изоставане, следван от родния герой Фабио Куартараро със сателитна Yamaha. Французинът, който в Испания стана най-младият пилот с полпозишън, бе със само няколко хилядни по-бърз от Лоренсо, а на пета позиция се нареди Андреа Довициозо от Ducati. Dramatic start to the afternoon for @Petrux9!



The Ducati rider is lucky to escape injury after this fall entering the back straight #FrenchGP pic.twitter.com/oYutDgzabj — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2019 Сесията не бе много успешна за италианския тим, чийто втори пилот Данило Петручи падна с мотора си на осмия завой. Джак Милър със сателитен Ducati пък претърпя два инцидента – на завои номер 3 и 11. Въпреки падането си, Петручи успя да заеме шесто място, следван от Пол Еспергаро, който падна два пъти със своя КТМ, и Алейш Еспергаро, който претърпя един инцидент със своята Aprilia. Топ 10 допълниха Такааки Накагами (Honda) и Франко Морбидели (Yamaha). На 11-о място остана Кал Кръчлоу с втората сателитна Honda, който падна в последните минути, борейки се за място в първата десетка. Роси остана 13-и.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 646

1