Шварцман на първи полуфинал на "Мастърс"

Диего Шварцман ще дебютира на полуфинал в турнир от сериите Мастърс. Световният №24 постигна първата си победа над Кей Нишикори, след като надви японеца с 6-4 6-2 на четвъртфиналите в Рим. Грешките на световния №6 и неубедителното му представяне на втори сервис помогнаха на аржентинеца да си гарантира среща с Новак Джокович или Хуан Мартин дел Потро. GO! GO! DIEGO!



What a win for @dieschwartzman in Rome #ibi19 pic.twitter.com/a1Yx02CJA3 — ATP Tour (@ATP_Tour) May 17, 2019 Шварцман намали пасива си в общия баланс срещу Нишикори на 1-3 победи, както и до 1-2 на клей. В двата им мача на червено до момента японецът губеше първия сет, а след това успяваше да осъществи пълен обрат. Това обаче не се случи днес. Шварцман започна двубоя повече от убедително и изигра солиден първи гейм от посрещане, в който Нишикори на три пъти отрази брейкболи, но след това се пропука и изостана с 0-2. Аржентинецът вдигна оборотите още повече и стигна до пробив на 15, а след това затвърди за 5-0. По никакъв начин не се виждаше как японецът ще се възстанови от тази ранна криза, но шестият в света даде само две точки на опонента в последвалите три гейма и така намали значително изоставането си до 3-5. .@dieschwartzman is on



The is trying to reach his first #ATPMasters1000 semi-final



: @TennisTV | #IBI19 pic.twitter.com/nu7BZe0qSx — ATP Tour (@ATP_Tour) May 17, 2019 Това повлия на играта на Шварцман и той допусна нов брейк. Японецът сервира за изравняване на резултата, но излезе неразчетено на мрежата и допусна непредизвикана грешка, за да предостави сетбол на световния №24. Макар да допусна значителен спад в играта си, Шварцман показа най-добрата си защитна игра и се възползва от втория си шанс да затвори частта – 6-4. След почивката Нишикори получи необходимия стимул и повиши значително нивото на първия си сервис, което създаде известни проблеми на аржентинеца. Световният №24 обаче пръв стигна до шанс за пробив, повеждайки с 40-0 в шестия гейм. Японецът отрази един от брейкболите, но не се справи по-нататък в подаването си и изостана с 2-4. За Нишикори връщане назад нямаше и той даде на опонента два мачбола в следващия си сервис гейм. Шварцман се възползва и се класира на първия си Мастърс полуфинал след 6-4 6-2. TennisKafe.com

