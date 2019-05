Бокс Уайлдър – Бризийл: Сблъсък на живот и смърт 18 май 2019 | 07:11 - Обновена 0



В събота вечер феновете на бокса в Бруклин, Ню Йорк ще станат свидетели на нещо по-специално. Враждата между американските звезди в тежка категория Дионтей Уайлдър – Бронзовия бомбардировач и Доминик Бризийл – Бедата, се разпалва вече трета година. Двамата не се харесват. Обиждат се открито и едва не се сбиха в хотелско лоби през февруари 2017-а. Deontay Wilder: Nobody Believes Breazeale; Hes An Uppity Negro https://t.co/nnDfmdKhJM pic.twitter.com/Wazvgg5mO1 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 16, 2019 Битките в тежка категория през последните години рядко се нажежават до червено. Изключенията са мачовете с участието на Дерек Чисора и Дилиън Уайт, които винаги са готови да направят някоя магария, за да привлекат прожекторите към себе си или да демонстрират колко големи откачалки са. Въпросите на медиите отдавна не търсят интригата около титлата на Световния боксов съвет в тежка категория, която ще бъде заложена. Вместо това те се опитват да провокират боксьорите да забият поредния словесен меч към своя съперник. Шампионът Дионтей Уайлдър (40 победи, 39 с нокаут и 1 равен) се закани да приключи веднъж завинаги със своя съперник. Дори добави, че ако убие на ринга Бризийл няма да съжалява.

"Бронзовия бомбардировач" не изрича подобни думи за пръв път по адрес на 33-годишния Бризийл (20 победи, 18 с нокаут и 1 загуба). Всичко започна след въпросната среща в хотелско лоби. По думите на Бедата, Уайлдър е решил да се направи на мъж. При това пред децата и съпругата на Бризийл. Версията на Дионтей е различна. Според него именно жената на неговия кръвен враг е разпалила скандала. Wilder: I'm Gonna Knock Out Breazeale In Dramatic Fashion https://t.co/OyJCxcdZvs pic.twitter.com/LGILlSeOaO — BoxingScene.com (@boxingscene) May 17, 2019 В стилово отношение Уайлдър има огромно предимство и оправдава фаворизирането от страна на специалисти и букмейкъри. Коефициентът за негова победа е около 1.10, докато ставката за неговия съперник се върти около 7. Шампионът е доказал своята мощ, комбинирана с бърза игра с крака и експлозивност. За разлика от него доста по-тежкият Бризийл изглежда много муден в голяма част от своите мачове.

Претендентът е в серия от три поредни победи. Той се справи убедително с нокаут срещу коравите Изуагбе Угонох, Ерик Молина и Карлос Негрон. Единствената загуба в неговата кариера е от Антъни Джошуа. В тази среща Бризийл изобщо не успя да хване правилната дистанция и изоставаше със светлинни години от атаките на британеца. Can’t wait for Saturday heavyweight clash between Wilder and Breazeale . 2 American heavyweights going at it for the green belt !#WilderBreazeale pic.twitter.com/zxsAzf0YKY — Evander Holyfield (@holyfield) May 14, 2019 Защитата на Бризийл неговият най-голям проблем. Той винаги е склонен да влиза на размени, но срещу бързак като Уайлдър това надали ще му се отдаде много често. Освен това светкавичните десни крошета на шампиона са приспивали десетки противници, а точно от тази страна Бризийл е изключително уязвим.

Мачът ще бъде изключително важен за Уайлдър. Той очакваше реванш срещу Тайсън Фюри, но изненадващо британецът реши да поеме в друга посока след невероятната драма между двамата в края на миналата година. При успех американската звезда отново ще стане актуален вариант за обединителен мач с Антъни Джошуа. Битката може да бъде украшението на 2019-а година, а в нея ще бъдат заложени четирите световни титли. Wilder defiende mañana el #WBC del pesado en el #WilderBreazeale

Había sido protagonista por unas polémicas declaraciones en las que decía "querer un muerto en su currículum"... y ha vuelto a repetir

"Pagar su funeral es lo menos que puedo hacer"https://t.co/V2WSr0nLxA — Álvaro Carrera (@As_ACarrera) May 17, 2019 Но преди да мисли за Джошуа, Кафявия бомбардировач ще трябва да внимава през всичките 12 рунда. Защото той е боксьорът, който може да загуби много, ако бъде изненадан за първата загуба в неговата кариера. Watch @ShowtimeBoxing#WilderBreazeale TOMORROW inside @34rush



SATURDAY May 18

9PM ET

@34rush inside @BataviaDowns

Но преди да мисли за Джошуа, Кафявия бомбардировач ще трябва да внимава през всичките 12 рунда. Защото той е боксьорът, който може да загуби много, ако бъде изненадан за първата загуба в неговата кариера.

