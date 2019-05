Бокс Уайлдър заплаши да убие Бризийл, чака го наказание от WBC 17 май 2019 | 16:16 - Обновена 0



копирано

Шампионът в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) Дионтей Уайлдър може да бъде наказан заради изказванията си преди мача с Доминик Бризийл за световната титла между двамата. DEONTAY WILDER VS. DOMINIC BREAZEALE FINAL PRESS CONFERENCE QUOTES AND PHOTOS https://t.co/irWv3RW9DH #WilderBreazeale #Boxing #WBC #ShoSports — Frontproof Media (@FrontProofMedia) May 17, 2019 Уайлдър очаква изслушването си за отправените заплахи към американския си съперник. Те бяха описани като „против духа на нашия спорт”.

"Бронзовият бомбадировач" заяви, че все още се опитва да запише тяло на сметката си – реплика, чийто смисъл е равнозначен на причиняване на смърт. Носителят на бронзов медал от Олимпиадата в Пекин през 2008 година продължи да заплашва Бризийл, заятвявайки, че боксът е единственият спорт, в който може да убиеш човек и да ти платят за това, като всичко е напълно законно.

Дионтей Уайлдър не прави подобни коментари за пръв път, но този път може да му струват скъпо.



Предстоящият сблъсък между Уайлдър и Бризийл ще се проведе на 18 май в Ню Йорк. Deontay Wilder: Nobody Believes Breazeale; Hes An Uppity Negro https://t.co/nnDfmdKhJM pic.twitter.com/Wazvgg5mO1 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 16, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4724 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1