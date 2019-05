Бокс Бризийл: Искам да се върна на ринга след 90 дни, за да се бия срещу Антъни Джошуа 17 май 2019 | 15:56 - Обновена 0



копирано





Уайлдър е един от най-страховитите нокаутьори в бокса, с 39 нокаута в 41-те си битки като професионалист. Повечето специалисти очакват той да спечели с нокаут.





Бризийл не се притеснява от мощта на шампиона и е уверен, че ще издържи на ударите му.



„Готов съм за мощта на Дионтей. Струва ми се, че ще му се усмихвам след всеки негов удар. А като някой, който е свикнал да нокаутира всички съперник, ще се смае. Ако в тежка категория не можете да нокаутирате някого с лявата или с дясната си ръка, нямате място в тази дивизия. Не бих могъл да кажа дали той притежава опустошителна мощ“, каза Бризийл.

The WBC World Heavyweight title is on the line on Saturday in #WilderBreazeale.



However, despite being the underdog Dominic Breazeale is in a confident mood. pic.twitter.com/utkrMyaWTY — BetVictor (@BetVictor) May 16, 2019

“Безусловно, искам да се върна на ринга след 90 дни, за да се срещна с Антъни Джошуа, където и да е на американска земя”, добави Бризийл.

Quite the face-off #WilderBreazeale pic.twitter.com/Z3dIlLUA96 — Erika Fernandez (@CurlsAndSports) May 16, 2019 Претендентът в тежка категория Доминик Бризийл е пълен аутсайдер в предстоящата си битка срещу световния шампион на WBC Дионтей Уайлдър, която ще се проведе утре в „Барклис център“ в Бруклин (Ню Йорк).Уайлдър е един от най-страховитите нокаутьори в бокса, с 39 нокаута в 41-те си битки като професионалист. Повечето специалисти очакват той да спечели с нокаут.Бризийл не се притеснява от мощта на шампиона и е уверен, че ще издържи на ударите му.„Готов съм за мощта на Дионтей. Струва ми се, че ще му се усмихвам след всеки негов удар. А като някой, който е свикнал да нокаутира всички съперник, ще се смае. Ако в тежка категория не можете да нокаутирате някого с лявата или с дясната си ръка, нямате място в тази дивизия. Не бих могъл да кажа дали той притежава опустошителна мощ“, каза Бризийл.“Безусловно, искам да се върна на ринга след 90 дни, за да се срещна с Антъни Джошуа, където и да е на американска земя”, добави Бризийл.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3449 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1