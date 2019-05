Други спортове Ставри Ставрев е първият българин, който ще представя страната ни на Световното състезание “Crossfit Games” 2019 17 май 2019 | 15:33 - Обновена 0



Само след три месеца светът ще обърне очи към Мадисън, Уисконсин, САЩ, където в рамките на 4 дни ще се проведе 12-тото поред световно състезание по кросфит. Над 400 атлети от повече от 120 държави и различни възрастови групи ще премерят физическата и психологическата си издръжливост в различни дисциплини като гимнастика, вдигане на тежести, лека атлетика, плуване и гребане в открити води.



Чарът на състезанието се дължи не само на мащабите (400 атлети, $3 млн. общ награден фонд, $300 000 за първо място, билети от $225 до $500 и медийни партньори като ESPN, CBS Sports Network), но и в организацията на събитието. Тръпката за атлетите се крие в неизвестността. До броени минути преди старта те няма да знаят напълно какво да очакват – предизвикателство, което цели да ги извади от комфортната им зона, да провокира вътрешна борба и не на последно място желание за триумф.



Надпреварата ще е изключително атрактивна и зрелищна. Много от участващите страни ще имат индивидуално представяне на Игрите без прецедент. Това важи и за България. За първи път от първото издание през 2007г. (60 участници, 150 зрители, вход - безплатен и 1ва награда - $500) български атлети ще представят страната ни на състезанието. Ставри Ставрев и Ралица Котерлицова (дивизия жени) ще трябва да демонстрират бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост, тъй като комплексите са програмирани така, че да тестват всички човешки качества. Всичко зависи от това дали състезателят има волята да продължи напред в надпреварата, или ще се предаде пред умората и ще спре.



Кой е Ставри Ставрев?



• 2015г. Първият българин, класирал се на престижното състезание в Лондон – Xendurance European Championship

• 2016г. 1во място - Murph Challenge*, който се организира от военните в Пловдив 2016; 1во място - Croatia Throwdown; Финалист - Athens Throwdown 2016

• 2017г. Титла ‘Fittest man in Bulgaria’, която се присъжда от CrossFit Inc. • 2ро място - Varna Throwdown • 2ро място - Plovdiv Throwdown • 2ро място - Cyprus Throwdown • 5то място - Athens Throwdown

• 2018г. 1во място - Plovdiv Throwdown • 4то място - Varna Throwdown (1ви от българските участници) • 9 месеца треньорски стаж в зала по кросфит в Лондон

• 2019г. Реализира мечтата си да бъде първият българин класирал се на Игрите.



Но за съжаление само една мечта не стига. За да бъде напълно реализирана тя, са необходими малко над 25 000лв., сума непосилна за атлет, зад когото не застава спонсор или голяма корпорация. Нещо, на което разчитат повечето състезатели. Едно от най-големите преимущества на методологията CrossFit, завладяла активните млади хора в САЩ и Западна Европа, а вече и у нас, е сплотената общност, усещането за семейство, което се създава и наблюдава с просто око във всяка една зала.



