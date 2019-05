Тенис Федерер се отказа от четвъртфинала в Рим 17 май 2019 | 15:24 - Обновена 0



Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер се отказа от участие в четвъртфиналния си сблъсък на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Рим. Маестрото трябваше да излезе на корта в петък срещу Стефанос Циципас, но контузия в десния му крак е попречила. Така гъркът се класира без игра на полуфиналите и ще очаква победителя от Рафаел Надал и Фернандо Вердаско. Get well soon, @rogerfederer pic.twitter.com/4kKVwDglcP — ATP Tour (@ATP_Tour) May 17, 2019 “Разочарован съм, че няма да мога да играя днес. Рим винаги е бил от любимите ми градове за посещения и се надявам да се върна догодина”, е официалното изявление на Федерер. За втори път този сезон поради отказване на единия феновете са лишени от възможността да гледат шоуто Федерер - Надал, тъй като в Индиън Уелс пък точно преди двубоя между тях се отказа поради контузия Матадора.

