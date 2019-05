Тенис Агаси се присъедини към Григор в Женева (снимки) 17 май 2019 | 14:34 - Обновена 0



копирано

Легендарният Андре Агаси се присъедини към Григор Димитров за предстоящото му участие в тенис турнира от сериите АТР 250 в Женева. Вчера навръх рождения си ден българинът тренира за първи път в швейцарския град под ръководството на Радек Щепанек. Именно Агаси инициира присъединяването на Щепанек към щаба на Григор до края на “Ролан Гарос”, след което двамата ще решат дали да продължат съвместна работа. Grigor Dimitrov and Andre Agassi on court in Geneva



: sp_sport_service IG pic.twitter.com/djae8EXebk — Krasimir (@LobDownTheLine) May 17, 2019 Димитров ще започне в Женева от квалификациите, за да натрупа по-голям брой мачове, тъй като на последните два турнира отпадна още в първия си двубой. За първи път от седем години насам, когато го направи в “Мастърс”-а в Париж, Григор ще играе квалификации на ниво АТР, но причината не е ранкинга, а необходимостта от игрови минути. По подобен пример миналата година Кей Нишикори се включи в турнири от сериите “Чалънджър”, а наскоро това направи и полуфиналистът от Australian Open 2019 Люка Пуй. В Женева през 2010-а 19-годишният Григор печели именно турнир от сериите “Чалънджър”. Сега в швейцарския град Димитров тренира с ракетата си с по-малката глава.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 5388 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1