Контузия спря Осака в Рим и прати Бертенс на 1/2-финалите

Световната номер 1 Наоми Осака се отказа без игра от четвъртфиналния си сблъсък с Кики Бертенс в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Рим. Причината е, че японката е получила контузия на дясната китка и е преценила, че не е в състояние да се представи на нужното ниво. Това прави холандката първата полуфиналистка във Вечния град, като тя продължава добрите си изяви на клей след триумфа в Мадрид миналата седмица. Naomi #Osaka was forced to retire... Kiki #Bertens is the first #ibi19 semi finalist! pic.twitter.com/5WGBHYFNXE — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 17, 2019 "Сутринта не можех да си мърдам палеца. Трябваше да хвана ракетата и да тренирам, но не можех. Чувствам болка при всяко движение с ръката", заяви тя. "Тъжна и разочарована съм, защото наистина исках да си изиграя мача днес. За мен Кики винаги е била по-особен тест, защото играе много добре. Исках да видя какво мога да направя срещу нея", продължи японката. "Вчера не усещах болка и точно заради това съм объркана в момента. Буквално не можех да си движа палеца, след като се събудих. Реших, че просто съм спала на криво, но явно не съм", завърши тя. Осака все пак ще бъде на върха в световната ранглиста преди “Ролан Гарос” и ще бъде топ поставена, като това бе ясно още след ранното отпадане на Симона Халеп в Рим. Бертенс ще бъде номер 2 в света следващата седмица, ако спечели полуфиналния си двубой с победителката от двойката Йохана Конта - Маркета Вондрусова. Също така тя стигна до трети кръг в “Ролан Гарос” миналия сезон и има потенциал да се задържи в челото на класацията на WTA.

