Алонсо пропусна третия ден от тренировките за Инди 500

След тежкия инцидент на Алонсо, от който той излезе навредим, екипът се опитва да подготви нов автомобил за испанеца с помощта на Карлин, които са партньори на Макларън за кулминационния кръг от календара на американските автомобилни серии Индикар. За отборите остава само още един тренировъчен ден преди квалификациите на Индианаполис. .@alo_oficial has been checked, cleared, and released from the @IMS Indfield Medical Center, but this can’t be the way he and @McLarenIndy hoped #Indy500 Practice would go today.#ThisIsMay | @IndyCar pic.twitter.com/Q2zUD13QhI — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) May 15, 2019 Макларън и Фернандо Алонсо бяха принудени да пропуснат третия ден от тренировките за Инди 500 заради инцидента на двукратния Ф1 шампион от предния ден. Това оставя Алонсо с минимален пробег на пистата преди квалификацията през уикенда. За двата тренировъчни дни, в които Алонсо бе на трасето, той записа едва 96 обиколки, като това отчасти се дължи и на проблем в електрониката на автомобила му. За сравнение пилотът, който свърши най-много работа на "Индианаполис" досега - Спенсър Пигът навъртя 302 обиколки за трите тренировъчни сесии.След тежкия инцидент на Алонсо, от който той излезе навредим, екипът се опитва да подготви нов автомобил за испанеца с помощта на Карлин, които са партньори на Макларън за кулминационния кръг от календара на американските автомобилни серии Индикар. За отборите остава само още един тренировъчен ден преди квалификациите на Индианаполис. "Трябва да вземем части от единия автомобил и да ги преместим в другия. Някои части трябва да дойдат отвън, трябва да сменим двигателя. Искаме да направим всичко по правилния начин", разкри шефът на Макларън за Инди 500 Жил де Феран. В третата тренировка най-висока скорост разви Ед Джоунс от Ед Карпентър Рейсинг, който бе и единственият пилот в топ 5, чийто автомобил е задвижван с двигател Шевролет.

