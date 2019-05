Волейбол Радо Стойчев взима “Новия Казийски” във Верона? 17 май 2019 | 12:43 - Обновена 0



E' UFFICIALE!



BluVolley Verona ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Radostin Stoytchev!



Welcome coach, e buon lavoro!



Comunicato ufficiale https://t.co/jYanIRfbDx#BluWave #ForzaGialloblù pic.twitter.com/380ZHoYaRe — BLUVOLLEY VERONA (@BluVolleyVr) May 13, 2019

Това е 18-годишният посрещач Аспарух Аспарухов, който и миналия сезон започна под крилото на Радо Стойчев в полския Сточния (Шченин), но след фалита на клуба доигра сезона в Монтана.



Преди два сезона Аспарух Аспарухов, който много специалисти наричат "Новия Казийски", бе за малко на проби в италианския Модена, още когато начало на тима бе Радостин Стойчев.



Освен това националът Алекс Грозданов също има договор с тима от Верона, където започна в началото на сезона, но после бе преотстъпен на Нолико, с който стана шампион на Белгия. Rado pic.twitter.com/Qwu7UmwF9b — BLUVOLLEY VERONA (@BluVolleyVr) May 13, 2019 Българският специалист Радостин Стойчев, който преди няколко дни официално бе обявен за новия старши треньор на италианския Калцедония (Верона), вероятно ще привлече български волейболист в отбора за новия сезон.Това е 18-годишният посрещач Аспарух Аспарухов, който и миналия сезон започна под крилото на Радо Стойчев в полския Сточния (Шченин), но след фалита на клуба доигра сезона в Монтана.Преди два сезона Аспарух Аспарухов, който много специалисти наричат "Новия Казийски", бе за малко на проби в италианския Модена, още когато начало на тима бе Радостин Стойчев.Освен това националът Алекс Грозданов също има договор с тима от Верона, където започна в началото на сезона, но после бе преотстъпен на Нолико, с който стана шампион на Белгия.

