Защитник преподписа с Далас Старс

Защитникът Еса Линдел подписа 6-годишен договор на стойност 34.8 милиона долара с американския хокеен тим Далас. 24-годишният финландец ще играе за Старс до лятото на 2015-а и ще получава средно по 5.8 милиона на сезон. Линдел завърши сезона с рейтинг +14 (за отбелязани и получени голове на хокеистите на леда при наказания) и с рекордните за Далас 161 блокирани удара за сезона. Lindell is locked up!



The Dallas Stars have signed Esa Lindell to a six-year contract extension with an AAV of $5.8M. #GoStars https://t.co/VQs5bMkbKv — Dallas Stars (@DallasStars) May 16, 2019 Той вкара 11 гола и подаде за още 21 за отбора си, след като игра средно по 24 минути на мач. Далас избра Линдел в третия рунд на драфта в НХЛ през 2012-а година. Той има 24 гола, 53 асистенции и 412 блокирани удара в 239 мача.

