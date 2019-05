Куартараро най-бърз в първата тренировка от MotoGP на "Льо Ман"

Allez! Allez! Allez!



The home crowd get the dream start at Le Mans as @FabioQ20 tops FP1! #FrenchGP pic.twitter.com/0xHftl0zVN — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2019

Френският пилот на сателитния тим на Yamaha Фабио Куартараро записа най-бързата обиколка на пистата "Льо Ман" в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Франция и накара публиката да ликува. Миналия уикенд в Испания родният герой стана най-младият пилот с полпозишън, а днес бе единственият с обиколка под минута и 32 секунди, използвайки комплект от свежи софт гуми.

В същото време ветеранът в шампионата Валентино Роси срещна затруднения, като по средата на тренировката веригата на мотоциклета му се скъса, Доктора загуби доста време и най-добрата му обиколка му отреди десета позиция.

Mechanical problems for @ValeYellow46!



The Doctor has ground to a halt, has the chain come off the Yamaha? #FrenchGP pic.twitter.com/g2QCYP71mH — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2019

Пилотите на Ducati Андреа Довициозо и Данило Петручи и съотборникът на Роси в Yamaha Маверик Винялес изглеждаха доста бързи на "Льо Ман" и завършиха сесията зад Куартараро. Защитаващият титлата си в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес остана с пето време, като на два пъти спаси падане. Новият му съотборник Хорхе Лоренсо, който е и най-успешният пилот на "Льо Ман", падна с мотора си броени минути след началото на сесията на осмия завой. В крайна сметка испанецът завърши тренировката на 14-о място.

Not the start @lorenzo99 wanted to the weekend!



The @HRC_MotoGP rider is the most successful rider at Le Mans but has started FP1 with a crash! #FrenchGP pic.twitter.com/i59JwRYvej — MotoGP™ (@MotoGP) May 17, 2019

Marc Marquez has a career as a trapeze artist once he hangs up his @MotoGP helmet. pic.twitter.com/nRazNLCg3L — Ste. (@Ste_F1) May 17, 2019

Състезателния уикенд започна добре и за КТМ. Пол Еспергаро и Йоан Зарко, който също кара пред родна публика, останаха съответно на шеста и девета позиции, разделени от Джак Милър със сателитен Ducati, и Жоан Мир със Suzuki.