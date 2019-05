Голф Двама голфъри се откъснаха след първия ден на PGA Championship 17 май 2019 | 11:06 0



Защитаващият титлата си Брукс Кьопка започна по брилянтен начин “мейджър” турнира по голф PGA Championship и изглеждаше, че си е осигурил сериозна преднина на върха в класирането след първия ден, но новозеландецът Дани Лий с късен рейд се доближи значително до него. That’s A LOT of birdies! #PGAChamp pic.twitter.com/tPEeo7l9JQ — PGA Championship (@PGAChampionship) May 16, 2019 Кьопка завърши задачата си в четвъртък със седем под пара (63), но Лий почти изравни постижението му, като в крайна сметка се задоволи с шест под пара (64), правейки бърди по последните две дупки. Двамата имат комфортен аванс пред третия във временното подреждане Томи Флийтууд, който е четири удара зад Кьопка в стремежа си да стане първият английски “мейджър” шампион през този век. Hole Locations for Round 2 of the #PGAChamp pic.twitter.com/xRZoRNLsE2 — PGA Championship (@PGAChampionship) May 17, 2019 Шампионът от “Мастърс” 2019 Тайгър Уудс се представи сравнително посредствено с резултат от 72, а Рори Макилрой също не можа да застраши водачеството на Кьопка и се нареди до Тигъра в таблицата, правейки първото си бърди чак по последната дупка. Дъстин Джонсън, Джордан Спийт, Фил Микелсон и Джейсън Дей завършиха първия ден с резултат 69, а топ европейците Джъстин Роуз и Джон Рам регистрираха 70.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

