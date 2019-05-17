Босненският специалист вече има и списък с набелязани футболисти за лятна селекция.
Един от първите, които поздрави Акрапович за триумфа срещу Ботев бе Ивайло Петев. Бившият национален селекционер е много близък с Бруно.
Двамата се познават от престоя на Петев в Хърватия. Тогава Акрапович е начело на РНК Сплит.
(Гост) 4
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Абсолютен аматьор с невероятен късмет. Рейтинг: 4 4
(Гост) 3
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Professional Football club Levski AD Дата на основаване: 02.04.1998 г. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Ха ха с този състав ви биха значи вас трябва да ви закрият !!! Рейтинг: 4 2
(Гост) 1
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спокойно могат да изпаднат с този състав Рейтинг: 6 3