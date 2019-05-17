Босненският специалист вече има и списък с набелязани футболисти за лятна селекция. 

Един от първите, които поздрави Акрапович за триумфа срещу Ботев бе Ивайло Петев. Бившият национален селекционер е много близък с Бруно. 

Двамата се познават от престоя на Петев в Хърватия. Тогава Акрапович е начело на РНК Сплит.