Иско не иска да мърда от “Бернабеу”

Халфът на Реал Мадрид Иско е твърдо решен да остане в отбора, твърдят медиите в Испания. Независимо че Зинедин Зидан не смята да го използва като титуляр през следващия сезон, 27-годишният футболист предпочита да продължи да се бори за мястото си в състава, отколкото да поиска трансфер.

Любопитното е, че Зидан също настоява Иско да бъде задържан, но не може да му гарантира, че ще играе редовно. Това не притеснява испанския национал, който и преди завръщането на Зизу рядко попадаше сред стартовите 11 заради конфликт с бившия наставник на кралския клуб Сантиаго Солари.

Jugones: Isco has agreed to stay at Real Madrid next season and accepted he will not in principle be a starter. pic.twitter.com/s5l76sUhKw