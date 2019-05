Тенис Осака ще запази първото място в света на "Ролан Гарос" 16 май 2019 | 19:24 0



Наоми Осака ще запази първото си място в световната ранглиста за жени и ще бъде поставена под номер 1 на откритото първенство на Франция, след като Маркета Вондрушова отстрани Симона Халеп на турнира по тенис в Рим. Румънката се нуждаеше от титла за първото място, но загуби с 6:2, 5:7, 3:6 срещу чешката тийенйджърка. .@Naomi_Osaka_ seals her spot in the last 16 at the @InteBNLdItalia!



Gets the 6-3, 6-3 win over Cibulkova! pic.twitter.com/DcsTG5pCq5 — WTA (@WTA) May 16, 2019 Халеп, поставена под номер 3 в схемата, спечели първия сет с пробиви в петия и седмия гейм, но поиска медицинска помощ заради мускулна травма и в крайна сметка 19-годишната Вондрушова обърна резултата. Тя спечели решваващ пробив в последния 12-и гейм на втория сет, а в третия спечели подаването на Халеп за 5:3 и затвори мача с първия си мачбол на собствен сервис. Вондрушова, която спечели за два часа и 10 минути, отстрани Халеп и в Индиън Уелс през месец март. Поставената под номер 8 Ашли Барти от Австралия също отпадна във втория кръг, след като загуби с 2:6, 3:6 срещу французойката Кристина Младенович. Втората в схемата Петра Квитова от Чехия пък победи с 6:0, 6:1 Юлия Путинцева от Казахстан.

