Канада надви Франция за третата си победа на световното първенство

Канада спечели третата си победа от четири мача на световното първенство по хокей на лед в Словакия, след като се наложи с 3:1 срещу Франция. По този начин отборът на Ален Вино, който е треньор и на американския Филаделфия Флайърс, се изкачи на второ място в класирането на група "А" с три точки пасив срещу Германия. #NJDevils Severson’s secondary assist on Canada’s 1-0 goal against France.



Jumped on the puck off the faceoff:



pic.twitter.com/YfuHFCPZuQ — Amanda Stein (@amandacstein) May 16, 2019 Французите останаха с човек по-малко на леда в седмата минута на срещата и Антони Манта се разписа 21 секунди преди края на наказанието. Дарнел Нърс вкара за 2:0 след 10:50 минути игра в първата третина, а Антони Сирели отбеляза третия гол за канадците пет минути и 25 секунди по-късно. Французите се възпозлваха от пауърплей и намалиха на 1:3 чрез Дамиан Флюри след 36:13 минути игра, но с това само оформиха крайния резултат. "Петлите" са на предпоследно място в потока с една точка. Швеция пък победи с 8:0 Австрия и зае третото място в група "Б" с три точки зад Русия и Швейцария. За скандинавците точни бяха Адам Ларсон, Уилям Нюландер, Елиас Линдхолм, Габриел Ландеског, Адриан Кемпе, Маркус Кругер и Денис Расмусен. Австрийците все още нямат точка на шампионата.

