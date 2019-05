Тенис Тийм обвини организаторите в Рим за хаоса в турнира 16 май 2019 | 18:51 0



Доминик Тийм обвини организаторите на турнира Internazionali BNL d’Italia, че не са положили достатъчно грижи за играчите в сряда (15 май), когато над италианската столица цял ден валя дъжд и не се изигра нито един мач. Австриецът заяви, че организаторите са знаели, че всички двубои в крайна сметка ще бъдат отменени, но са държали тенисистите нащрек в комплекса с тенис кортовете чак до 19:30 ч. Световният №4 отпадна от надпреварата в четвъртък (16 май) след поражение от Фернандо Вердаско и определи това като една от причините за загубата. Shazam! @FerVerdasco knocks off No.5-seeded Dominic Thiem 4-6 6-4 7-5 to reach round 3 at #ibi19 pic.twitter.com/Ae75u8lwU0 — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2019 „Другата причина е, че пристигнаха късно от Мадрид миналата неделя. Писна ми. Днес бях изморен и изтощен заради тези нелепи неща. Наистина не ми харесва как се отнасят с играчите на този турнир, защото ситуацията вчера беше неприемлива. Знаеха, че няма да се изиграе нито един мач, но ни държаха там до 19:30 ч.“, възнегодува австриецът. Тийм се оплака също така от времето, което му е отнело да се придвижи от тенис кортовете до хотела – един час и половина. „Ако знаят, че цял ден ще вали, нека позволят на играчите да си тръгнат в 14:00 или в 15:00 ч., когато няма трафик, когато няма хора, биещи се на улиците“, обрисува австриецът атмосферата във Вечния град, предизвикана и от финала за Купата на Италия по футбол между Лацио и Аталанта. Тийм заяви още, че не е успял да вечеря, нито да премине възстановителни процедури или да спи достатъчно. „След това мачът ми е сложен в 11:00 ч. в програмата. Не смятам, че това е приемливо“, сподели разочарованият австриец. TennisKafe.com

