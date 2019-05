Тенис Халеп загуби от тийнейджърка в Рим, Квитова продължава убедително 16 май 2019 | 16:55 0



Финалистката от Мадрид и световна номер 3 Симона Халеп допусна второ поражение за годината от чешката тийнейджърка Маркета Дондрусова. Световната номер 44 осъществи обрат и спечели с 2:6, 7:5, 6:3 на осминафиналите в Рим, елиминирайки рано-рано действащата шампионка от “Ролан Гарос”. A very close match but Marketa is a very tough matchup for Simona. Marketa is great a hitting drop shot which is a weakness in Simona's game. Also didnt help Simona hurt her leg in the match. Marketa Vondrousova defeated Simona Halep 2-6, 7-5, 6-3.#ibi19 pic.twitter.com/1mje524nxL — WTA Romania (@WTARomania) May 16, 2019 Вондрусова бе спечелила срещу Халеп и на осминафиналите в Индиън Уелс в три сета тази година, като сега се нуждаеше от 2 часа и 12 минути за обрата и новата си престижна победа. Левичарката направи брейк в осмия гейм от третия сет и с него взе ключовото предимство срещу именитата си опонентка. Вондрусова ще играе по-късно днес срещу Даря Касаткина, като рускинята елиминира Катерина Синякова с 2:6, 6:4, 6:1. Втората поставена в Рим Петра Квитова нямаше подобни проблеми при победата си над Юлия Путинцева - 6:0, 6:1, за да стигне третия кръг във Вечния град. Естествено, чехкинята също ще изиграе още един мач за деня - срещу 14-ата в схемата Анет Контавейт или Мария Сакари. Квитова реализира 22 уинъра и направи само 9 грешки, а Путинцева се отчете с 9 печеливши удара и 17 сбъркани топки.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 559

