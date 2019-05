Григор тренира с Щепанек в Женева на рождения си ден (видео)

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров вече е в Женева и тренира с новия член на щаба си Радек Щепанек на червените кортове в швейцарския град.

Както е известно, Димитров получи “уайлд кард” за участие в квалификациите на предстоящия турнир от сериите АТР 250 в Женева, защото легендата Андре Агаси го е посъветвал да натрупа повече мачове преди “Ролан Гарос”.

Въпреки че 16 май е рожденият му ден, Григор не приоритетизира празнуването и тренира неуморно. Квалификационните срещи в Женева започват на 18 май и българинът ще трябва да извоюва две победи, за да се класира за основната схема.

No days off for Grigor Dimitrov even on his birthday! He's back on court with Radek Stepanek in his team.



