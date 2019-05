Англия Уудуърд даде чаканото от Солскяер обещание 16 май 2019 | 15:52 - Обновена 1



копирано





"След този турбулентен сезон всички в Манчестър Юнайтед сме фокусирани върху постигането на успехите, които нашите фенове заслужават. Подготовката за новия сезон е в ход и силата на нашия бизнес ще ни позволи да подкрепим мениджъра и неговия отбор, гледайки към бъдещето.



Сезонът не завърши по начина, по който се надявахме. Последните няколко седмици бяха разочароващи, но ние сме много доволни от назначението на Оле, Майк Фелан, Майкъл Карик, Марк Демпси и Киърън Маккена. Очакваме непрекъснато развитие на екипа както на терена, така и извън него", заяви Уудуърд.





Ed Woodward has spent almost £750m on Man United signings - and they didn't turn out that great. pic.twitter.com/mVZo0PWCve — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) 16 май 2019 г. Изпълнителният вицепрезидент на Манчестър Юнайтед Ед Уудуърд даде да се разбере, че клубът ще осигури достатъчно стабилен бюджет, с който мениджърът на отбора Оле Гунар Солскяер ще трябва да направи нужната селекция, за да върне успехите на " Олд Трафорд ". Босът на "червените дяволи" направи това изявление покрай днешното оповестяване на финансовите резултати на клуба за третата четвърт от финансовата година. Общите приходи за тримесечието възлизат на 152,1 милиона паунда, което представлява увеличение с 3,4% в сравнение със същия период през миналата година. Оперативната печалба пък е 14,2 милиона, като тук се бележи ръст с цели 94%. Въпреки че клубът завърши на шесто място в Прмеиър лий и през следващия сезон няма да играе в Шампионската лига, което се предполага, че ще струва на Юнайтед около 40 милиона паунда, Уудуърд заяви, че бордът ще подкрепи подобаващо Солскяер."След този турбулентен сезон всички в Манчестър Юнайтед сме фокусирани върху постигането на успехите, които нашите фенове заслужават. Подготовката за новия сезон е в ход и силата на нашия бизнес ще ни позволи да подкрепим мениджъра и неговия отбор, гледайки към бъдещето.Сезонът не завърши по начина, по който се надявахме. Последните няколко седмици бяха разочароващи, но ние сме много доволни от назначението на Оле, Майк Фелан, Майкъл Карик, Марк Демпси и Киърън Маккена. Очакваме непрекъснато развитие на екипа както на терена, така и извън него", заяви Уудуърд.

Още по темата

1



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 12427 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1