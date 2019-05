Колоездене Шампион уби бившата си съпруга и се самоуби 16 май 2019 | 15:29 - Обновена 1



Бившият германски колоездач и участник на олимпийските игри в Сеул през 1988 година Ремиг Щумпф е убил бившата си съпруга Мириам и се е самоубил. Зловещата случка се е разиграла в дома им в село Бергхайнфелд (област Швайнфурт).

В 6:50 часа сутринта във вторник в полицията е получен сигнал, че 53-годишен мъж е убил бившата си жена, пише „Ди Велт“. При пристигането си на мястото униформените служители са открили ужасна гледка - тялото на мъж на първия етаж, а в мазето бил частично изгореният труп на 41-годишна жена. #BERGRHEINFELD, LKR. #SCHWEINFURT. Am Dienstagmorgen hat die Polizei in einem Wohnhaus die beiden Leichen eines getrennt lebenden Ehepaares aufgefunden. Die Umstände sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. https://t.co/SzGUPn7x5u pic.twitter.com/stoBf3weuq — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) May 14, 2019 „Според събраните данни от мястото в момента се води разследване на убийство и самоубийство. Няма намерени данни за участието на трето лице в престъплението“, обявиха от полицията на Долна Франкония пред германското издание.



Ремиг Щумпф прекратява състезателната си кариера през 1993 г., когато е на 28-годишна възраст. Два пъти е бил шампион на Германия (1987 и 1988 г.), два пъти се състезава в Тур дьо Франс (1991 и 1992) и участва на олимпийските игри в Сеул през 1988 г. Печелил е обиколките на Берлин, Кьолн и Дюрен, а през 1989 г. финишира трети в Обиколката на Великобритания. Бившият колоездач оставя четири деца. Три от тях са от убитата от него Мириам и едно е от първия му брак.

