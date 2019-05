Тенис Федерер не загуби сет, Тийм и Чилич отпаднаха 16 май 2019 | 15:04 - Обновена 0



OMG!!! @rogerfederer #Federer #ibi19 pic.twitter.com/2fLNitAxlk — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2019 Соуса пръв стигна до точки за пробив в мача - в четвъртия гейм, но не се възползва. Федерер реализира пробив в седмия гейм, а в осмия се измъкна от 0:40 и поведе с 5:3. Веднага след това швейцарецът пропусна два сетбола при сервис на португалеца, но после затвори първата част с гейм на нула. "You've got to be kidding!" #Federer's show is taking place at Centrale Stadium! #ibi19 pic.twitter.com/bKxRtvVI9J — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2019

Във втория сет Федерер проби още в първия гейм и поддържаше аванса от един брейк. В деветия гейм швейцарецът отново спечели подаването на съперника си и сложи точка на спора.



В третия кръг по-късно днес Федерер ще играе с хърватина Борна Чорич, който изигра двубоя си от втория кръг вчера.

Naso all'insù... Tra poco accadrà qualcosa di straordinario nel cielo del Foro Italico..! #ibi19 #tennis pic.twitter.com/BVzjS7GKab — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 16, 2019 Междувременно от турнира отпадна хърватинът Марин Чилич. Поставеният под №9 не взе дори сет срещу германеца Ян-Ленард Щруф - 2:6, 3:6. Щруф елиминира във втория кръг Григор Димитров. Германецът ще играе довечера в третия кръг срещу номер 6 Кей Нишикори (Япония), който се справи с квалификанта Тейлър Фриц (САЩ) с 6:2, 6:4. От турнира отпадна и шампионът в Барселона Доминик Тийм. Поставеният под №5 австриец загуби от испанския ветеран Фернандо Вердаско с 6:4, 4:6, 5:7.



