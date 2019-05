Тенис Надал се постара да улесни програмата си за деня в Рим 16 май 2019 | 14:58 0



копирано

Осемкратният шампион Рафаел Надал се постара да си улесни натоварената програма в четвъртък на тенис турнир от сериите “Мастърс” в Рим. Както е известно, поради силния дъжд вчера организаторите решиха да сътворят лудост в графика за днешния ден и да принудят фаворитите да играят по два мача на кортовете във Вечния град. Надал все пак свърши бързо работата си в първия от двата насрочени двубоя - той разнищи Жереми Шарди с 6:0, 6:1 за 68 минути игра, въползвайки се от слабата продукция на съперника си. A masterclass from @RafaelNadal



The eight-time champ races past Jeremy Chardy 6-0, 6-1. #ibi19 pic.twitter.com/SdFDQFlEOP — ATP Tour (@ATP_Tour) May 16, 2019 Рафа ще има само няколко часа почивка, преди към 21 часа наше време да излезе отново за двубой срещу Николоз Басилашвили. Матадора сервираше отлично срещу Шарди, който пък се “постара” да не му оказва сериозна съпротива и допусна пет пробива. В кариерата си Шарди продължава да няма спечелен сет в трите си двубоя срещу Краля на клея, който пък още няма титла този сезон не само на клей, а и като цяло през 2019-а. Надал обаче е в серия от три поредни полуфинала на червени кортове и ще се стреми към рекорден девети триумф в Рим.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1429 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1