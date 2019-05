Манчестър Юнайтед представи новия екип, който препраща към уникалния требъл

The #MUFC home shirt has quite a few treble-related details, including the minutes of Teddy Sheringham & Ole Gunnar Solskjaer's Champions League final goals on the sleeves pic.twitter.com/7g7ZlkTDtj — Simon Peach (@SimonPeach) 16 май 2019 г.

/// KIT DROP! @ManUtd's new home strip celebrates the epic treble-winning season of 1998-99 when a certain someone scored a famous 93rd-minute winner in the UCL final... pic.twitter.com/NhPxJIiEBt — BBC Match of the Day mag (@MOTDmag) 16 май 2019 г.

Манчестър Юнайтед представи домакинския си екип следващия сезон. Дизайнът препраща към може би най-впечатляващия сезон в клубната история - 1998/1999, когато "червените дяволи" печелят уникалния требъл. Тогава Юнайтед става първият тим, който печели Премиър лийг, ФА Къп и Шампионската лига в рамките на една кампания. 20 години по-късно това постижение все още не е повторено от никой друг английския клуб.Въпросният требъл бе постигнат след прословутия драматичен обрат срещу Байерн (Мюнхен) , в който Юнайтед се добра до победата с голове в добавеното време на Теди Шерингам и Оле Гунар Солскяер , който е настоящият мениджър на тима. В чест на тези попадения на ръкавите на новите фланелки са изписани минутите, когато те бяха реализирани 90+1' и 90+3'. Датите на финала за ФА Къп срещу Нюкасъл и решаващия мач срещу Тотнъм в Премиър лийг също са изписани в долната част на фланелката.Емблемата има различен вид и е отново е алюзия към тази отпреди 20 години. Пол Погба , Давид де Хеа, Маркъс Рашфорд Джеси Лингард са главните действащи лица в промоционалното видео и съответната фотосесия, с които бе представена новата екипировка на "Адидас".