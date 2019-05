Доминик Бризийл е готов за битката срещу Дионтей Уайлдър (видео + снимки)

Задължителният претендент за световната титла на WBC в тежка категория Доминик Бризийл (20-1, 18 KO) проведе открита тренировка преди предстоящия си двубой срещу шампиона Дионтей Уайлдър (40-0-1, 39 KO).



Двамата ще се срещнат в събота в „Barclays Center в Бруклин, Ню Йорк.



