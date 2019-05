Бокс Дионтей Уайлдър проведе открита тренировка (видео + снимки) 16 май 2019 | 11:41 - Обновена 0



Непобеденият световен шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0-1, 39 KO) проведе открита тренировка в световноизвестната зала Gleason’s Gym в Бруклин, преди да защитава титлата си в събота вечер срещу задължителния претендент Доминик „Проблема“ Бризийл (20-1, 18 KO). Уайлдър ще защитава титлата си за 9-и път.





Това ще бъде 4-ят път в който той ще защитава колана си в Barclays Center, като постигна нокаути в трите си предишни битки в Бруклин. Wilder: No Regrets Over Saying Breazeale May Die on Saturday! https://t.co/Ey4KkBeEmA pic.twitter.com/of2cKUq35P — BoxingScene.com (@boxingscene) May 16, 2019

