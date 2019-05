Зимни спортове "Акулите" излязоха напред във финала на Запад след спорен победен гол 16 май 2019 | 09:27 - Обновена 0









Ерик Карлсон с втория си гол в мача в 5:23 минута на допълнителното време донесе успеха на тима си. Той обаче дойде след спорно положение и игра с ръка на негов съотборник, което не бе видяно от съдията на мача и не стана обект на видеопреглед.



Домакините преодоляха дефицит от 3:1 и стигнаха до 4:3, но Лоугън Кутюр изравни 61 секунди преди края на редовното време.

"The referees cannot call what they didn't see."



A hand pass, unseen by the referees, gifted the San Jose Sharks the overtime game winner in Game 3 over the St. Louis Blues.



Game recap: https://t.co/55TFh8iYCb pic.twitter.com/f62iZRHXiB — Hockey Night in Canada (@hockeynight) 16 май 2019 г. Джо Торнтън се отличи с две попадения и асистенция за Сан Хосе, а вратарят Мартин Джоунс направи 28 спасявания.



