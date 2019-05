НБА Неочакван победител в Драфт лотарията на НБА (видео) 15 май 2019 | 14:44 - Обновена 0



Watch the 2019 #NBADraftLottery Presented by State Farm in Chicago.https://t.co/YzlAtHrrJx — NBA (@NBA) May 15, 2019 Неочаквано за всички късметът се усмихна на отбора на Ню Орлиънс Пеликанс, който ще има привилегията да избира пръв през юни. Това почти сигурно означава, че Пеликанс ще подсилят състава си със суперталанта Зайън Уилямсън (PF), който направи фантастичен сезон с екипа на Дюк Блу Девълс. “Пеликаните” имаха само 6% шанс за пик №1.

The top 4 picks of the 2019 #NBADraftLottery Presented by State Farm. pic.twitter.com/AAsYI86n9P — NBA (@NBA) May 15, 2019 Това любопитно стечение на обстоятелствата прави още по-интересна ситуацията около голямата звезда на Пеликанс - Антъни Дейвис, който по време на последния редовен сезон поиска да бъде трейднат, но това не се случи. В момента Ню Орлиънс има нов спортно-технически силен човек в лицето на Дейвид Грифин, който вероятно ще се опита да убеди Дейвис да остане, но на този етап вероятността за трейд на суперзвездата това лято продължава да е много голяма.

Coach Alvin Gentry reacts to the @PelicansNBA winning the 2019 #NBADraftLottery. pic.twitter.com/miV5cmVT3Y — NBA (@NBA) May 15, 2019 До избор №2 скочи тимът на Мемфис Гризлис, което също би могло да се определи като изненадващо до някаква степен. Очаква се Гризлис да избират между Джа Морент (PG) от Мъри Стейт Рейсърс и канадския талант Ар Джей Барет (SG/SF), който през миналия сезон бе съотборник на Зайън Уилямсън в Дюк. The 2019 #NBADraftLottery order is set. pic.twitter.com/PEbqipMVFL — NBA (@NBA) May 15, 2019 Пик №3 е отреден за Ню Йорк Никс, а до №4 скочи Лос Анджелис Лейкърс. Големите губещи от Драфт лотарията са Кливланд Кавалиърс и Финикс Сънс, които заедно с Никс имаха най-големите шансове процентно да грабнат първия избор. Кавалиърс в крайна сметка ще избират под №5, а за “Слънцата” остана пик №6.



Ето пълните резултати от Драфт лотарията и реда, по който участвалите 14 отбора ще избират на 20 юни:



1. Ню Орлиънс Пеликанс

2. Мемфис Гризлис

3. Ню Йорк Никс

4. ЛА Лейкърс

5. Кливланд Кавалиърс

6. Финикс Сънс

7. Чикаго Булс

8. Атланта Хоукс

9. Вашингтон Уизардс

10 Атланта Хоукс (притежават пика на Далас Маверикс)

11. Минесота Тимбъруулвс

12. Шарлот Хорнетс

13. Маями Хийт

14. Бостън Селтикс (притежават пика на Сакраменто Кингс вследствие на сделка между “Келтите” и Филаделфия Сиксърс).



