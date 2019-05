Снукър Запознайте се с Николай Георгиев 15 май 2019 | 14:19 0



НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: 1. Как се казваш? - Николай Георгиев, номер 9 в крайното класиране за сезон 2018/2019

2. От къде си? - Ямбол



3. На колко години си? - 33



4. Какво те запали по снукъра? - Билярд, Възпитание/култура/класа (джентълменска игра), интересните характери на играчите



5. Изброй трима любими снукъристи? - Алекс Хигинс, Джими Уайт, Рони О'Съливан



6. На колко години започна да играеш снукър? - 25



7. Къде тренираш? (клуб, град) - Ямбол, Клуб 'Motiv8'



8. В кои градове в България си играл снукър? - Ямбол, Варна, Бургас, София, Стара Загора



9. В кои държави си играл снукър? - Австрия, Германия, Чехия



10. Кое от всичките си снукър постижения ти е най-ценно? (шампион на местно състезание (кое) или номер 1 в крайното републиканско класиране, или европейско и т.н.) - Участието в турнирите на БСФ



11. Кой/кои друг(и) спорт(ове) тренираш / си тренирал? - Тенис, Билярд



12. От 1 до 10 (1 е най-лесно, 10 е най-трудно), къде класираш снукъра по трудност? - 5



13. Какво учиш/следваш/си завършил? - Организация на среден и дребен бизнес, Администрация и управление



14. Кое предпочиташ: литература или математика? - Математика



15. Кое предпочиташ: котка или куче? - Куче



16. Каква музика слушаш? - Слушаема (изключваме всички чалга разновидности :) ) Poolhall Junkies / SUITS / Gone in 60 seconds (soundtracks)



17. Хоби, освен снукър? - Digital World Снимка: Жаклина Симова Българска снукър федерация иска да запознае феновете на играта с българските играчи и затова предоставя анкетни карти на всички участници във финалния турнир за сезона - на вашето внимание Николай Георгиев.

